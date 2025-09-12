Super Mario Galaxy: La Película llegará a los cines en abril

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales comenzó a circular un póster que anuncia el estreno de Super Mario Galaxy: La Película, producción atribuida a Nintendo e Illumination, programada para llegar a las salas de cine en abril.

En la imagen difundida se observa el logotipo de ambas compañías, así como el título de la cinta con la leyenda “Abril sólo en cines”, lo que ha generado gran expectativa entre los seguidores del icónico personaje de los videojuegos.

La posible adaptación estaría inspirada en Super Mario Galaxy, título lanzado originalmente para la consola Wii en 2007 y considerado uno de los videojuegos más exitosos y aclamados de la saga, en el que Mario viaja por distintas galaxias para rescatar a la princesa Peach.

Cabe recordar que Nintendo e Illumination ya colaboraron en Super Mario Bros. La Película (2023), cinta animada que superó los 1,300 millones de dólares en taquilla a nivel mundial y se convirtió en la segunda película más taquillera del año, sólo detrás de Barbie.

La publicación ha logrado captar la atención de la comunidad gamer y cinéfila, quienes esperan que en abril pueda llegar a cines algún nuevo proyecto relacionado con Mario.