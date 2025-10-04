Sun Hengyu, exintegrante de BLANK2Y, interviene para frenar ataque a un taxista en Corea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exconcursante del programa Boys Planet 2 y exintegrante del grupo BLANK2Y, Sun Hengyu, se volvió tendencia en redes sociales luego de intervenir para detener una agresión contra un taxista en plena vía pública.
De acuerdo con videos difundidos en la red social X, un hombre en estado de ebriedad habría atacado a un conductor de taxi el pasado 3 de octubre, cuando varios civiles, entre ellos Hengyu, intervinieron para calmar la situación.
El cantante confirmó en su cuenta de Instagram que se encuentra bien y no sufrió lesiones:
“Estoy bien. No estoy herido en ningún lugar, así que no se preocupen”, escribió en una historia en dicha red social.
La acción del joven idol fue ampliamente reconocida por sus seguidores, quienes destacaron su valentía y empatía al actuar para proteger a otra persona.
Sun Hengyu formó parte del grupo BLANK2Y y participó en el reality Boys Planet 2, donde ganó popularidad por su talento y carisma.
BCT