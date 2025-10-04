Sun Hengyu, exintegrante de BLANK2Y, interviene para frenar ataque a un taxista en Corea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exconcursante del programa Boys Planet 2 y exintegrante del grupo BLANK2Y, Sun Hengyu, se volvió tendencia en redes sociales luego de intervenir para detener una agresión contra un taxista en plena vía pública.

De acuerdo con videos difundidos en la red social X, un hombre en estado de ebriedad habría atacado a un conductor de taxi el pasado 3 de octubre, cuando varios civiles, entre ellos Hengyu, intervinieron para calmar la situación.