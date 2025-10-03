SUGA de BTS inaugura el Min Yoongi Center en Seúl para niños con autismo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El rapero y productor SUGA (Min Yoongi), integrante de BTS, inauguró oficialmente el Min Yoongi Center, un espacio especializado en la atención de niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
La creación del centro fue posible gracias a una donación de aproximadamente 3.6 millones de dólares, destinada a financiar terapias de lenguaje, terapia conductual y salas grupales con aislamiento acústico, donde la música se convierte en una herramienta central de intervención.
El centro implementará el Programa MIND (Music, Interaction, Network y Diversity), diseñado por SUGA junto con la profesora Cheon Geun-ah, que combina música con terapias tradicionales para fomentar la expresión emocional, la socialización y la autonomía de los niños.
El equipo interdisciplinario incluye psiquiatras infantiles, terapeutas de lenguaje, música y conducta, quienes trabajan en conjunto para ofrecer tratamientos personalizados.
Como parte de las actividades, a finales de año se realizará una presentación musical y un evento con familias para mostrar los avances de los niños beneficiados.
Ubicado en el Edificio Chejung del Hospital Severance en Corea, el Min Yoongi Center busca derribar estigmas en torno al autismo y demostrar el poder transformador de la música en la vida de los niños.
BCT