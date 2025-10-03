SUGA de BTS inaugura el Min Yoongi Center en Seúl para niños con autismo

La creación del centro fue posible gracias a una donación de aproximadamente 3.6 millones de dólares, destinada a financiar terapias de lenguaje, terapia conductual y salas grupales con aislamiento acústico, donde la música se convierte en una herramienta central de intervención.

El centro implementará el Programa MIND (Music, Interaction, Network y Diversity), diseñado por SUGA junto con la profesora Cheon Geun-ah, que combina música con terapias tradicionales para fomentar la expresión emocional, la socialización y la autonomía de los niños.

El equipo interdisciplinario incluye psiquiatras infantiles, terapeutas de lenguaje, música y conducta, quienes trabajan en conjunto para ofrecer tratamientos personalizados.