Subway Surfers City: la esperada secuela llega en febrero a móviles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de más de una década como uno de los juegos móviles más exitosos del mundo, Subway Surfers tendrá finalmente su primera secuela oficial. Bajo el nombre de Subway Surfers City, esta nueva entrega desarrollada por SYBO estará disponible de forma gratuita a partir del 26 de febrero de 2026 para dispositivos iOS y Android.
Subway Surfers es considerado un fenómeno global dentro del género runner. Su nueva versión, City, promete mantener la esencia original del juego mientras introduce nuevas mecánicas, modos de juego, gráficos mejorados y contenido estacional.
En lugar de recorrer distintas ciudades del mundo como en la “World Tour”, Subway Surfers City se desarrolla en una metrópolis vibrante y multicultural, dividida en cuatro distritos iniciales: The Docks, Southline, Sunrise Blvd y Delorean Park. Según anunció SYBO, más zonas serán desbloqueadas en futuras actualizaciones.
El título incluirá tres modos principales:
Classic Endless: la experiencia tradicional de carrera infinita para batir récords.
City Tour: niveles con misiones específicas y exploración por distritos.
Events: desafíos especiales por tiempo limitado.
Además, el juego incorpora nuevas mecánicas como:
Plataformas de velocidad
Habilidad de salto especial
Escudo rebotador de chicle
Movimiento de “pisotón”, que revela ventajas ocultas durante la carrera
Subway Surfers City también ofrecerá contenido estacional con nuevos personajes, atuendos y hoverboards para mantener la experiencia fresca durante todo el año.
Los usuarios ya pueden pre-registrarse desde la App Store y Google Play, lo que permitirá recibir notificaciones y recompensas especiales al momento del lanzamiento.
