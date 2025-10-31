Lo Kawaii

Stray Kids, TXT, Super Junior y más en los MAMA 2025

Stray Kids, TXT, Super Junior y más en los MAMA 2025
HBO Max Singapore
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uno de los eventos más importantes del K-pop ya tiene fechas y cartel oficial. Los MAMA Awards 2025 se llevarán a cabo el 28 y 29 de noviembre, y contarán con la participación de grandes exponentes del género, desde leyendas como Super Junior hasta nuevos favoritos como Stray Kids y TOMORROW X TOGETHER (TXT).

Este año, el evento se dividirá en dos capítulos, cada uno con un lineup diferente que promete dejar a los fans al borde de sus asientos.

Lineup oficial por día:

28 de noviembre – Capítulo 1:

ALPHA DRIVE ONE, BABYMONSTER, BOYNEXTDOOR, BUMSUP, ENHYPEN, Hearts2Hearts, i-dle, IVE, MEOVV, MIRROR, NCT WISH, SUPER JUNIOR, TREASURE, TWS

29 de noviembre – Capítulo 2:

TOMORROW X TOGETHER, aespa, ALLDAY PROJECT, CORTIS, G-DRAGON, IDID, izna, JO1, KickFlip, KYOKA, RIIZE, Stray Kids, ZEROBASONE

Los Mnet Asian Music Awards (MAMA) son una de las premiaciones más prestigiosas en Asia, reconocidas por su espectacular producción, colaboraciones entre artistas y coreografías de alto nivel.

BCT

K-Pop
MAMA Awards 2025

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com