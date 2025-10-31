Stray Kids, TXT, Super Junior y más en los MAMA 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uno de los eventos más importantes del K-pop ya tiene fechas y cartel oficial. Los MAMA Awards 2025 se llevarán a cabo el 28 y 29 de noviembre, y contarán con la participación de grandes exponentes del género, desde leyendas como Super Junior hasta nuevos favoritos como Stray Kids y TOMORROW X TOGETHER (TXT).

Este año, el evento se dividirá en dos capítulos, cada uno con un lineup diferente que promete dejar a los fans al borde de sus asientos.