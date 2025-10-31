Stray Kids, TXT, Super Junior y más en los MAMA 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Uno de los eventos más importantes del K-pop ya tiene fechas y cartel oficial. Los MAMA Awards 2025 se llevarán a cabo el 28 y 29 de noviembre, y contarán con la participación de grandes exponentes del género, desde leyendas como Super Junior hasta nuevos favoritos como Stray Kids y TOMORROW X TOGETHER (TXT).
Este año, el evento se dividirá en dos capítulos, cada uno con un lineup diferente que promete dejar a los fans al borde de sus asientos.
ALPHA DRIVE ONE, BABYMONSTER, BOYNEXTDOOR, BUMSUP, ENHYPEN, Hearts2Hearts, i-dle, IVE, MEOVV, MIRROR, NCT WISH, SUPER JUNIOR, TREASURE, TWS
TOMORROW X TOGETHER, aespa, ALLDAY PROJECT, CORTIS, G-DRAGON, IDID, izna, JO1, KickFlip, KYOKA, RIIZE, Stray Kids, ZEROBASONE
Los Mnet Asian Music Awards (MAMA) son una de las premiaciones más prestigiosas en Asia, reconocidas por su espectacular producción, colaboraciones entre artistas y coreografías de alto nivel.
BCT