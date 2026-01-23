Stray Kids sorprende a STAY con álbum especial ‘REPLAY: STAY WITH YOUR WINGS’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El grupo surcoreano Stray Kids sorprendió a su fandom STAY al anunciar un álbum especial exclusivo como parte del kit de membresía para la 6ª Generación de STAY, el cual llevará por nombre REPLAY: STAY WITH YOUR WINGS.
La información fue dada a conocer a través de los canales oficiales del grupo, donde se confirmó que este lanzamiento permitirá a los fans escuchar, por primera vez de forma oficial, las canciones solistas interpretadas durante el 5-STAR Dome Tour, mismas que hasta ahora solo habían podido disfrutarse en vivo.
Este material es considerado un verdadero regalo para STAY, ya que incluye el tema dedicado a los fans “별, 빛 (STAY)”, además de los solos de cada integrante. En el caso de “Limbo” de Lee Know y “Hug Me” de I.N, las canciones regresan en versiones live, conservando la energía y emoción que marcaron los conciertos en domo.
별, 빛 (STAY)
MIC&BRUSH – Hyunjin
PERFUME – Seungmin
BABY – Bang Chan
Don’t Say – HAN
Yes, SEO – Changbin
REV IT UP – Felix
Limbo (Live Ver.) – Lee Know
Hug Me (Live Ver.) – I.N
De acuerdo con el anuncio, el periodo de venta estará abierto del 26 de enero al 4 de febrero de 2026. El álbum se entregará en un formato innovador de llavero de peluche con tecnología NFC, lo que permitirá a los fans acceder al contenido digital de manera interactiva.
BCT