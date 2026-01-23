Lo Kawaii

Stray Kids sorprende a STAY con álbum especial ‘REPLAY: STAY WITH YOUR WINGS’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El grupo surcoreano Stray Kids sorprendió a su fandom STAY al anunciar un álbum especial exclusivo como parte del kit de membresía para la 6ª Generación de STAY, el cual llevará por nombre REPLAY: STAY WITH YOUR WINGS.

La información fue dada a conocer a través de los canales oficiales del grupo, donde se confirmó que este lanzamiento permitirá a los fans escuchar, por primera vez de forma oficial, las canciones solistas interpretadas durante el 5-STAR Dome Tour, mismas que hasta ahora solo habían podido disfrutarse en vivo.

Este material es considerado un verdadero regalo para STAY, ya que incluye el tema dedicado a los fans “별, 빛 (STAY)”, además de los solos de cada integrante. En el caso de “Limbo” de Lee Know y “Hug Me” de I.N, las canciones regresan en versiones live, conservando la energía y emoción que marcaron los conciertos en domo.

Tracklist oficial

  • 별, 빛 (STAY)

  • MIC&BRUSH – Hyunjin

  • PERFUME – Seungmin

  • BABY – Bang Chan

  • Don’t Say – HAN

  • Yes, SEO – Changbin

  • REV IT UP – Felix

  • Limbo (Live Ver.) – Lee Know

  • Hug Me (Live Ver.) – I.N

De acuerdo con el anuncio, el periodo de venta estará abierto del 26 de enero al 4 de febrero de 2026. El álbum se entregará en un formato innovador de llavero de peluche con tecnología NFC, lo que permitirá a los fans acceder al contenido digital de manera interactiva.

