Stray Kids llega al cine: en 2026 se estrena ‘The DominATE Experience’ con funciones en IMAX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La agrupación surcoreana de K-pop Stray Kids sorprendió a sus fans esta Navidad al revelar el póster oficial de su próxima película-concierto: Stray Kids: The DominATE Experience, que llegará a cines y salas IMAX en febrero de 2026.

La cinta revivirá momentos memorables de la gira mundial dominATE, destacando especialmente los conciertos con boletos agotados en el SoFi Stadium de Los Ángeles, uno de los recintos más emblemáticos de Estados Unidos.

Además del espectáculo en vivo, el filme ofrecerá contenido exclusivo detrás de cámaras, incluyendo momentos íntimos con los ocho integrantes: desde ensayos y camerinos, hasta su convivencia fuera del escenario, lo que promete una experiencia emocional y envolvente para sus seguidores.