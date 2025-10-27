Sparks of Tomorrow: Kyoto Animation revive su proyecto tras el incendio de 2019

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que muchos creían perdido, hoy renace. Kyoto Animation, uno de los estudios más emblemáticos del anime, ha confirmado que Sparks of Tomorrow finalmente se estrenará en 2026, seis años después del trágico incendio que paralizó su producción.

El proyecto había sido anunciado por primera vez en julio de 2018, un año antes del atentado que afectó gravemente al Studio 1, sede principal del estudio. Aquel siniestro provocó la muerte de 36 personas, entre ellas Yasuhiro Takemoto, director de Miss Kobayashi’s Dragon Maid; Yoshiji Kigami, animador legendario; y Futoshi Nishiya, director jefe de Free!.

Sparks of Tomorrow nos lleva a un siglo XX alternativo, donde el vapor dominó el desarrollo tecnológico, y la electricidad es apenas un sueño. Kihachi Sakamoto, un joven escéptico marcado por la pérdida, se encuentra con Inako Momokawa, una chica espiritual y reservada. Juntos descubren el Catálogo Eléctrico del Siglo XX, un misterioso registro capaz de cambiar su mundo.