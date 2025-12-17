¡Será regalo! Chainsaw Man sorprende con una nueva ilustración de Denji y Reze como estudiantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cuenta oficial de Chainsaw Man en X ha revelado una nueva ilustración especial de los personajes Denji y Reze, reimaginados como estudiantes.

Esta ilustración se utilizará como parte de un folleto exclusivo que será entregado a los asistentes de la película Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, que se estrenará en los cines de Japón el próximo 20 de diciembre.