¡Será regalo! Chainsaw Man sorprende con una nueva ilustración de Denji y Reze como estudiantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cuenta oficial de Chainsaw Man en X ha revelado una nueva ilustración especial de los personajes Denji y Reze, reimaginados como estudiantes.
Esta ilustración se utilizará como parte de un folleto exclusivo que será entregado a los asistentes de la película Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, que se estrenará en los cines de Japón el próximo 20 de diciembre.
El folleto incluirá contenido especial, como una entrevista posterior al visionado con el creador de Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, nuevas ilustraciones de varios artistas, incluyendo a Kenshi Yonezu, y la ilustración de portada a cargo de Kazutaka Sugiyama, diseñador de personajes de la franquicia.
Además, los asistentes recibirán nuevos derechos para los personajes Denji y Reze, del animador principal Shoichi.
A partir del 20 de diciembre, los espectadores recibirán un regalo exclusivo al asistir a las proyecciones de la película en los cines de Japón.
Este obsequio estará disponible para todos los tipos de proyecciones, como IMAX, MX4D, 4DX, Dolby Cinema, SCREENX y ULTRA 4DX. Es importante tener en cuenta que los regalos son limitados, y no estarán a la venta, ni se permitirá su reventa o reproducción.
RYE-