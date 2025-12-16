Sea of Sorrow: la primera gran expansión de Silksong llegará en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El año de lanzamiento de Hollow Knight: Silksong está por concluir, y el estudio Team Cherry aprovechó la ocasión para agradecer a la comunidad y compartir avances sobre el futuro de la saga.
Con más de siete millones de copias vendidas y millones de jugadores activos a través de Xbox Game Pass, Silksong ha tenido un impacto tan grande que, según el equipo, llegó incluso a “crashear” varias tiendas digitales en su estreno.
Team Cherry anunció que la primera gran expansión de Silksong ya está en desarrollo. Bajo el nombre Sea of Sorrow, esta actualización gratuita llegará en 2026 e incluirá nuevas áreas, jefes, herramientas y contenido adicional para extender la aventura de Hornet.
Aunque los detalles se mantienen bajo reserva, el estudio promete compartir más información poco antes de su lanzamiento oficial.
Además de la expansión, Team Cherry confirmó que el universo de Hollow Knight no se limita a Silksong. El juego original recibirá una versión mejorada llamada Hollow Knight Nintendo Switch 2 Edition, que incluirá mejoras gráficas, resolución superior, modos de alta tasa de cuadros y efectos visuales adicionales.
Quienes ya cuenten con el título en Nintendo Switch podrán descargar esta nueva edición sin costo adicional cuando se lance en 2026. Como parte de la preparación, el estudio actualizará todas las versiones actuales, corrigiendo errores y añadiendo nuevas funciones. Usuarios de PC ya pueden probar varias de estas mejoras en las ramas beta públicas de Steam y GOG, que ahora incluyen soporte para pantallas 16:10 y 21:9, ideal para quienes usan Steam Deck o monitores ultrawide.
Team Cherry destacó que el entusiasmo de la comunidad —a través de arte, mods y estrategias creativas— sigue siendo su mayor motivación para expandir el mundo de Hollow Knight. Con la llegada de Sea of Sorrow y la renovación del clásico, el 2026 se perfila como un año clave para la saga.
BCT