Sea of Sorrow: la primera gran expansión de Silksong llegará en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El año de lanzamiento de Hollow Knight: Silksong está por concluir, y el estudio Team Cherry aprovechó la ocasión para agradecer a la comunidad y compartir avances sobre el futuro de la saga.

Con más de siete millones de copias vendidas y millones de jugadores activos a través de Xbox Game Pass, Silksong ha tenido un impacto tan grande que, según el equipo, llegó incluso a “crashear” varias tiendas digitales en su estreno.

Team Cherry anunció que la primera gran expansión de Silksong ya está en desarrollo. Bajo el nombre Sea of Sorrow, esta actualización gratuita llegará en 2026 e incluirá nuevas áreas, jefes, herramientas y contenido adicional para extender la aventura de Hornet.

Aunque los detalles se mantienen bajo reserva, el estudio promete compartir más información poco antes de su lanzamiento oficial.