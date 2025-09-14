Se separan Kana Hanazawa y Kensho Ono, voces detrás de Mitsuri y Yuri Briar
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los reconocidos actores de voz japoneses Kana Hanazawa y Kensho Ono anunciaron este fin de semana su divorcio, tras cinco años de matrimonio.
A través de un comunicado conjunto en sus redes sociales oficiales, ambos informaron que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo, tras reconocer que sus diferencias en los ritmos y estilos de vida complicaban el tiempo en pareja.
“Se volvió difícil asegurar tiempo juntos como matrimonio”, explicaron. También añadieron que, pese a las fricciones, decidieron separarse con respeto mutuo y agradecieron el apoyo recibido a lo largo de su relación.
Kana Hanazawa es conocida por dar voz a personajes como Ichika Nakano (The Quintessential Quintuplets), Shiina Mayuri (Steins;Gate) y Mitsuri Kanroji (Demon Slayer). Por su parte, Kensho Ono ha interpretado a Giorno Giovanna (JoJo’s Bizarre Adventure), Yuri Briar (SPY×FAMILY) y Ukyou Saionji (Danganronpa 3), entre otros.
Ambos finalizaron el mensaje expresando que continuarán centrados en su carrera profesional y pidieron al público que sigan apoyándolos individualmente.
BCT