Sale preventa para The Dangers In My Heart La Película; ¡se estrena igual que en Japón!

Morelia, Michoacán.- Cinépolis ha anunciado oficialmente el inicio de la preventa para los boletos de The Dangers In My Heart (La Película), una historia llena de emoción y drama que promete cautivar a los espectadores.

La película, que está generando gran expectativa, ya tiene su preventa activa, lo que permite a los fanáticos asegurar su lugar en las salas de cine antes de su estreno.

El mensaje promocional de la película resalta la transformación emocional que atraviesan los personajes: "Cuando el corazón cambia, todo cambia". Con esta frase, se invita a los espectadores a vivir la historia a través de sus pantallas en las salas de Cinépolis.