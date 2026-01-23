Sale preventa para The Dangers In My Heart La Película; ¡se estrena igual que en Japón!

Morelia, Michoacán.- Cinépolis ha anunciado oficialmente el inicio de la preventa para los boletos de The Dangers In My Heart (La Película), una historia llena de emoción y drama que promete cautivar a los espectadores.
La película, que está generando gran expectativa, ya tiene su preventa activa, lo que permite a los fanáticos asegurar su lugar en las salas de cine antes de su estreno.
El mensaje promocional de la película resalta la transformación emocional que atraviesan los personajes: "Cuando el corazón cambia, todo cambia". Con esta frase, se invita a los espectadores a vivir la historia a través de sus pantallas en las salas de Cinépolis.
Para conseguir tus boletos, solo tienes que hacer clic en el siguiente enlace: https://bit.ly/4pEzz2i y asegurar tu entrada a una de las proyecciones de este esperado filme. (Te mencionamos que algunos usuarios han experimentado fallas al entrar al link).
The Dangers in My Heart cuenta la historia de Kyotaro Ichikawa, un chico solitario con pensamientos oscuros que ama leer libros como la Enciclopedia de asesinatos. Su vida da un giro inesperado cuando Anna Yamada, la chica más popular de la clase, empieza a acercarse a él, compartiendo momentos cotidianos que despiertan en ambos los primeros sentimientos de amor.
La obra original fue creada por Norio Sakurai y está serializada en Champion Cross de Akita Publishing. La película cuenta con la dirección general de Hiroaki Akagi, guion de Hanada Juki, música de Kensuke Ushio y será animada por Shinei Animation con distribución a cargo de Toei y Avex Pictures.
El estreno se prevé para el 13 de febrero de 2026.
