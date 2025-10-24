Sale preventa para "peli" de TWICE en Morelia; estos cines la proyectarán

Platicamos con un cinepolito, que dijo a MIMORELIA.COM que la cinta se podrá disfrutar en los siguientes cines de la capital michoacana:

📍 Cinépolis La Huerta

📍 Cinépolis Centro

📍 Cinépolis Plaza Morelia

El documental ofrece un recorrido íntimo por la historia del grupo femenino de K-Pop desde sus inicios, incluyendo entrevistas exclusivas, material inédito detrás de cámaras, ensayos, presentaciones, y los momentos más emotivos de su carrera.

Las propias integrantes narran su evolución como artistas y comparten cómo han vivido una década de éxito, conexión con su fandom ONCE y giras internacionales que las llevaron a conquistar escenarios de todo el mundo.

Con un tono nostálgico pero lleno de energía, “ONE IN A MILLION” también muestra lo que significa ser parte de una de las bandas femeninas más influyentes del K-pop, además de revelar aspectos de su vida personal y artística que nunca se habían visto en pantalla.

La preventa ya está disponible en el sitio oficial de Cinépolis: https://bit.ly/4qvQllq.