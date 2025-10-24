Sale preventa para "peli" de TWICE en Morelia; estos cines la proyectarán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fans de TWICE ya pueden correr por sus boletos. La preventa del esperado documental “TWICE: 1st Movie ‘ONCE BEGINS’ ONE IN A MILLION” ya está activa, y llegará a tres complejos de Cinépolis en Morelia para celebrar los 10 años del grupo surcoreano.
Platicamos con un cinepolito, que dijo a MIMORELIA.COM que la cinta se podrá disfrutar en los siguientes cines de la capital michoacana:
📍 Cinépolis La Huerta
📍 Cinépolis Centro
📍 Cinépolis Plaza Morelia
El documental ofrece un recorrido íntimo por la historia del grupo femenino de K-Pop desde sus inicios, incluyendo entrevistas exclusivas, material inédito detrás de cámaras, ensayos, presentaciones, y los momentos más emotivos de su carrera.
Las propias integrantes narran su evolución como artistas y comparten cómo han vivido una década de éxito, conexión con su fandom ONCE y giras internacionales que las llevaron a conquistar escenarios de todo el mundo.
Con un tono nostálgico pero lleno de energía, “ONE IN A MILLION” también muestra lo que significa ser parte de una de las bandas femeninas más influyentes del K-pop, además de revelar aspectos de su vida personal y artística que nunca se habían visto en pantalla.
La preventa ya está disponible en el sitio oficial de Cinépolis: https://bit.ly/4qvQllq.
La proyección forma parte del festejo por su décimo aniversario y se espera gran afluencia de fanáticas en las funciones especiales.
RYE-