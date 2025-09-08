Sailor Moon: esposo de Emi Shinohara, Sailor Jupiter, la recuerda a un año de su partida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 8 de septiembre se cumple el primer aniversario luctuoso de Emi Shinohara, actriz de doblaje japonesa que dio vida a Makoto Kino / Sailor Jupiter en el icónico anime Sailor Moon. Su voz, símbolo de fuerza y ternura, se convirtió en parte fundamental de la infancia de miles de fanáticos en México y el mundo.
La información circuló nuevamente en redes sociales, donde su esposo compartió un altar en su memoria, acompañado de flores e imágenes como un recordatorio del profundo cariño que dejó en vida.
Fans alrededor del planeta se han sumado con mensajes y homenajes digitales, recordando la importancia de su legado en la animación japonesa.
Además de su papel como Sailor Jupiter, Emi Shinohara también fue reconocida por interpretar a Kushina Uzumaki en Naruto, a Presea en Magic Knight Rayearth y a Kaho Mizuki en Cardcaptor Sakura, personajes que marcaron a varias generaciones de seguidores del anime.
En muestra de aprecio, la creadora de Sailor Moon, Naoko Takeuchi, realizó una ilustración póstuma en su honor, destacando la esencia de Shinohara y el papel inolvidable que representó para la franquicia.
Hoy, los fanáticos recuerdan con respeto y nostalgia su voz, que supo transmitir la valentía, dulzura y determinación de uno de los personajes más queridos del universo mágico de Sailor Moon.
Descansa en paz, Emi Shinohara. 🌹✨🙏
RYE-