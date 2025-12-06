¡Sí, estudiar idiomas te da protogemas! Así es el nuevo evento de Genshin Impact y Duolingo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El popular videojuego Genshin Impact y la app de aprendizaje de idiomas Duolingo anunciaron una colaboración especial que combina estudio, constancia y recompensas dentro del juego. A partir de este 8 de diciembre, los jugadores podrán participar en el Desafío de racha de 3 días junto a personajes como Paimon, Tighnari y Cyno, y obtener artículos exclusivos.
Esta colaboración estará disponible hasta el 27 de diciembre de 2025, y es completamente gratuita para usuarios con cuenta válida en Duolingo. Solo necesitas mantener una racha de estudio durante tres días consecutivos para obtener las recompensas.
Al completar el reto, recibirás un código personalizado para canjear en el sitio oficial de Genshin Impact. El paquete contiene:
Avatar “Estudio diligente” ×1
Tarjeta “Celebración - Lectura onírica” ×1
Receta y plato “Pollo frito especiado” ×1
60 Protogemas
4 Minerales de refinamiento místico
2 Ingenios del héroe
Además, también recibirás gemas dentro de Duolingo conforme avances en el reto.
Existen dos formas para inscribirse:
Desde una lección:
Completa cualquier lección.
Cuando aparezca la pantalla “Desafío de Genshin Impact”, toca “Unirse al desafío”.
Tu progreso se registrará automáticamente hasta alcanzar los tres días seguidos.
Desde la pestaña de desafíos:
Abre la pestaña “Desafíos” en la app de Duolingo.
Localiza el Desafío de Genshin Impact y toca “Unirse al desafío”.
Debes unirte antes del 25 de diciembre para tener tiempo suficiente. Si pierdes tu racha antes de completar los 3 días, no podrás reiniciar el desafío.
Usuarios de Duolingo con cuenta válida en regiones seleccionadas.
Jugadores con cuenta de HoYoverse y personaje creado en Genshin Impact.
Es necesario contar con Rango de Aventura 2 o superior.
Los códigos de recompensa podrán canjearse hasta el 31 de enero de 2026, y los artículos serán enviados al correo del juego.
