¡Sí, estudiar idiomas te da protogemas! Así es el nuevo evento de Genshin Impact y Duolingo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El popular videojuego Genshin Impact y la app de aprendizaje de idiomas Duolingo anunciaron una colaboración especial que combina estudio, constancia y recompensas dentro del juego. A partir de este 8 de diciembre, los jugadores podrán participar en el Desafío de racha de 3 días junto a personajes como Paimon, Tighnari y Cyno, y obtener artículos exclusivos.

Esta colaboración estará disponible hasta el 27 de diciembre de 2025, y es completamente gratuita para usuarios con cuenta válida en Duolingo. Solo necesitas mantener una racha de estudio durante tres días consecutivos para obtener las recompensas.