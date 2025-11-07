Romance, alienígenas y vampiros: Fujimoto lanza antología anime en Prime Video

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Prime Video Japón compartió un video especial de Tatsuki Fujimoto 17-26, una antología animada basada en ocho historias breves creadas por el autor de Chainsaw Man. El clip, con una duración de 17 minutos y 26 segundos —como guiño al título del proyecto— conecta visualmente los ocho episodios disponibles desde este 7 de noviembre.
La serie adapta los mangas one-shot incluidos en Tatsuki Fujimoto Before Chainsaw Man 17-21 y 22-26, y presenta una mezcla de géneros como invasiones alienígenas, dramas escolares, fantasía, romance y violencia sobrenatural. Cada corto tiene su propio estilo visual y narrativo.
Títulos y equipos creativos:
A Couple Clucking Chickens Were Still Kickin’ in the Schoolyard
Dir. Seishiro Nagao / Estudio: ZEXCS
Sasaki Stopped a Bullet
Dir. Nobukage Kimura / Estudio: Lapin Track
Love is Blind
Dir. Nobuyuki Takeuchi / Estudio: Lapin Track
Shikaku
Dir. Naoya Ando / Estudio: GRAPH77
Mermaid Rhapsody
Dir. Tetsuaki Watanabe / Estudio: 100studio
Woke-Up-as-a-Girl Syndrome
Dir. Kazuaki Terasawa / Estudio: Studio Kafka
Nayuta of the Prophecy
Dir. Tetsuaki Watanabe / Estudio: 100studio
Sisters
Dir. Shu Honma / Estudio: P.A.WORKS
La antología se dividió en dos partes que se proyectaron en cines japoneses por tiempo limitado antes de su llegada a streaming. En México, los episodios podrán verse en Amazon Prime Video.
BCT