Rhaena Targaryen y Kikoru Shinomiya llega a la AniMole3

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz de doblaje Karla Tovar, que dio vida a personajes como Sugar de One piece o Rhaena Targaryen de House of the dragon, llegará a la Ciudad de México.

A través de la página de Facebook de La Mole se presentaron las fechas del evento AniMole3 que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de septiembre en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC.

De acuerdo a dicha publicación se podrá tener una convivencia con ella e incluso tomarse fotografías, videos y firmas.

Por último, la página proporcionó también la guía de precios para cada actividad;