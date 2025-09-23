¡Regresa One Piece! Revelan primer póster de la temporada 2 en Netflix

En la imagen se puede ver una imponente estructura que remite al lugar donde fue ejecutado el Rey de los Piratas, Gol D. Roger, y al fondo, Luffy se encuentra observando el sitio emblemático con el atardecer como telón de fondo.

La segunda temporada llevará por nombre “One Piece: Rumbo a la Gran Ruta”, y estará disponible en 2026, exclusivamente en Netflix.

Junto con el cartel, la plataforma también liberó nuevas imágenes promocionales que muestran a los protagonistas en una feria, incluyendo vistazos de personajes como Nami, generando aún más expectativa entre los fanáticos de la serie y del manga original.