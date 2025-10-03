¿Qué ocurrió el 3 de octubre en Fullmetal Alchemist?

Ese mismo día, los hermanos comprendieron que ya no había vuelta atrás. Lo que siguió fue una decisión drástica: incendiaron la casa donde crecieron, la misma que compartieron con su madre, para sellar su pasado y no dejarse tentar por la idea de regresar. Solo quedaba un camino: encontrar la Piedra Filosofal y recuperar lo que habían perdido.

Antes de partir, Edward grabó en su reloj de alquimista estatal la inscripción: “Don’t forget 3.Oct.11”. El objeto, que representa su nuevo vínculo con el gobierno militar de Amestris, también se convirtió en su ancla emocional, un recordatorio constante del sacrificio, el error cometido, y el juramento silencioso que hicieron ambos hermanos: no detenerse hasta restaurar sus cuerpos.

Cada año, el 3 de octubre es conmemorado por fans de todo el mundo en redes sociales con ilustraciones, mensajes y reflexiones sobre el significado de esa fecha. En TikTok y X, es común ver publicaciones con el hashtag #Don’tForget3Oct11 o #FullmetalAlchemistDay.