¿Qué ocurrió el 3 de octubre en Fullmetal Alchemist?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “No olvides el 3 de octubre”. Esa sencilla frase grabada en el interior de un reloj de bolsillo representa una de las escenas más icónicas del manga Fullmetal Alchemist, obra de Hiromu Arakawa. Más que una fecha, es una cicatriz abierta en la historia de los hermanos Elric, y un símbolo del precio de desafiar las leyes de la vida y la muerte.
El 3 de octubre marca el momento en que Edward y Alphonse Elric, aún adolescentes, intentaron revivir a su madre, Trisha Elric, utilizando alquimia humana: un arte prohibido por las consecuencias que acarrea. El resultado fue catastrófico. Edward perdió su pierna izquierda. Alphonse, su cuerpo entero. Y en un acto desesperado, Edward sacrificó también su brazo derecho para sellar el alma de su hermano en una armadura de hierro.
Ese mismo día, los hermanos comprendieron que ya no había vuelta atrás. Lo que siguió fue una decisión drástica: incendiaron la casa donde crecieron, la misma que compartieron con su madre, para sellar su pasado y no dejarse tentar por la idea de regresar. Solo quedaba un camino: encontrar la Piedra Filosofal y recuperar lo que habían perdido.
Antes de partir, Edward grabó en su reloj de alquimista estatal la inscripción: “Don’t forget 3.Oct.11”. El objeto, que representa su nuevo vínculo con el gobierno militar de Amestris, también se convirtió en su ancla emocional, un recordatorio constante del sacrificio, el error cometido, y el juramento silencioso que hicieron ambos hermanos: no detenerse hasta restaurar sus cuerpos.
Cada año, el 3 de octubre es conmemorado por fans de todo el mundo en redes sociales con ilustraciones, mensajes y reflexiones sobre el significado de esa fecha. En TikTok y X, es común ver publicaciones con el hashtag #Don’tForget3Oct11 o #FullmetalAlchemistDay.
RPO