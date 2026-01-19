Publican mapa oficial del concierto de BTS en México para 2026

De acuerdo a la información disponible, el diseño del recinto contempla poco menos de 50 mil asientos, lo que representa una reducción aproximada del 25% en comparación con el aforo que tenía el antiguo Foro Sol. Esta disposición responde al montaje del escenario central y sus pasarelas.

El mapa divide el estadio en varias zonas principales. La Zona Platino será la más cercana al escenario y estará conformada por 49 bloques que rodean la estructura central. La Zona GNP se ubicará en las esquinas y costados bajos del inmueble, mientras que las Zonas Naranja cubrirán las gradas laterales y superiores.

Además, se incluyen Zonas Verde, colocadas entre las gradas altas y el nivel de cancha; la Sección 100s, situada en la parte baja frente a una de las pasarelas principales, así como un área PCD, destinada a personas con discapacidad.