Publican mapa oficial del concierto de BTS en México para 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocos días de que inicie la preventa para integrantes del ARMY, ya fue revelado el mapa oficial del recinto donde BTS se presentará en México como parte de su gira mundial de 2026.
El esquema, difundido por Ticketmaster, muestra la distribución del escenario y las zonas de acceso para los conciertos que se realizarán en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México, los próximos 7, 9 y 10 de mayo.
De acuerdo a la información disponible, el diseño del recinto contempla poco menos de 50 mil asientos, lo que representa una reducción aproximada del 25% en comparación con el aforo que tenía el antiguo Foro Sol. Esta disposición responde al montaje del escenario central y sus pasarelas.
El mapa divide el estadio en varias zonas principales. La Zona Platino será la más cercana al escenario y estará conformada por 49 bloques que rodean la estructura central. La Zona GNP se ubicará en las esquinas y costados bajos del inmueble, mientras que las Zonas Naranja cubrirán las gradas laterales y superiores.
Además, se incluyen Zonas Verde, colocadas entre las gradas altas y el nivel de cancha; la Sección 100s, situada en la parte baja frente a una de las pasarelas principales, así como un área PCD, destinada a personas con discapacidad.
La visita de BTS a México forma parte de su regreso a los escenarios tras la pausa por el servicio militar de sus integrantes. La gira contempla 79 conciertos en 34 ciudades, consolidándose como uno de los eventos musicales más esperados a nivel mundial para 2026.
Cabe mencionar que aunque en el portal web de BTS se dieron a conocer otras fechas para México, ello corresponder sólo al huso horario de Corea del Sur, pero las fechas oficiales son las anunciadas con el tiempo de México: 7, 9 y 10 de mayo de 2026.
