¡Prepárate STAY! Stray Kids conquista Roblox con sus avatares SKZOO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La agrupación surcoreana Stray Kids se prepara para sorprender a sus fans en el mundo digital con un concierto virtual único dentro de la plataforma Roblox, donde aparecerán caracterizados como sus avatares animados SKZOO.
El evento se llevará a cabo del 19 al 21 de diciembre de 2025, dentro de la experiencia interactiva The Block, disponible en Roblox. Durante el concierto, los personajes SKZOO —representaciones animadas y adorables de cada integrante— interpretarán algunas de las canciones más populares del grupo, como parte de la promoción de su nuevo álbum DO IT.
Además, desde el 15 de diciembre, los usuarios podrán acceder a un “takeover” especial que servirá como antesala al evento. Este incluirá actividades temáticas y se rumora la disponibilidad de objetos digitales exclusivos (UGC, por sus siglas en inglés) para personalizar los avatares con estilo inspirado en Stray Kids.
El concierto ha generado gran expectativa entre la comunidad de STAY, nombre oficial del fandom del grupo, y se espera una alta participación de jóvenes y adolescentes en la plataforma, que actualmente cuenta con millones de usuarios en todo el mundo.
Roblox ha sido escenario de otros eventos musicales virtuales en el pasado, lo que refuerza su posicionamiento como un espacio de entretenimiento inmersivo para nuevas generaciones.
