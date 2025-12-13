¡Prepárate STAY! Stray Kids conquista Roblox con sus avatares SKZOO

Además, desde el 15 de diciembre, los usuarios podrán acceder a un “takeover” especial que servirá como antesala al evento. Este incluirá actividades temáticas y se rumora la disponibilidad de objetos digitales exclusivos (UGC, por sus siglas en inglés) para personalizar los avatares con estilo inspirado en Stray Kids.

El concierto ha generado gran expectativa entre la comunidad de STAY, nombre oficial del fandom del grupo, y se espera una alta participación de jóvenes y adolescentes en la plataforma, que actualmente cuenta con millones de usuarios en todo el mundo.

Roblox ha sido escenario de otros eventos musicales virtuales en el pasado, lo que refuerza su posicionamiento como un espacio de entretenimiento inmersivo para nuevas generaciones.

BCT