¡Prepárate! Resident Evil y Nioh 3 encabezan los estrenos de febrero

Si eres fanático de los videojuegos, prepárate: febrero llega con títulos nuevos y esperados que abarcan desde el horror hasta la acción y el deporte.
De acuerdo con una publicación reciente de The Game Awards, los lanzamientos del mes incluyen franquicias reconocidas como Resident Evil y Nioh, además de propuestas frescas como Romeo is a Dead Man y Reanimal.
Nioh 3 – 6 de febrero
Romeo is a Dead Man – 11 de febrero
Mario Tennis Fever – 12 de febrero
High on Life 2 – 13 de febrero
Reanimal – 13 de febrero
Resident Evil Requiem – 27 de febrero
Nioh 3 promete combates intensos en el Japón feudal, mientras que Resident Evil Requiem regresa con más survival horror, ahora con nuevos personajes. En contraste, Mario Tennis Fever ofrece una experiencia más ligera y divertida para todas las edades.
Con opciones para todo tipo de gamers, este mes es ideal para renovar el catálogo digital y preparar el control.
