Lo Kawaii

¡Prepárate! Resident Evil y Nioh 3 encabezan los estrenos de febrero

¡Prepárate! Resident Evil y Nioh 3 encabezan los estrenos de febrero
X/@thegameawards
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres fanático de los videojuegos, prepárate: febrero llega con títulos nuevos y esperados que abarcan desde el horror hasta la acción y el deporte.

De acuerdo con una publicación reciente de The Game Awards, los lanzamientos del mes incluyen franquicias reconocidas como Resident Evil y Nioh, además de propuestas frescas como Romeo is a Dead Man y Reanimal.

Fechas clave de lanzamientos:

  • Nioh 3 – 6 de febrero

  • Romeo is a Dead Man – 11 de febrero

  • Mario Tennis Fever – 12 de febrero

  • High on Life 2 – 13 de febrero

  • Reanimal – 13 de febrero

  • Resident Evil Requiem – 27 de febrero

Nioh 3 promete combates intensos en el Japón feudal, mientras que Resident Evil Requiem regresa con más survival horror, ahora con nuevos personajes. En contraste, Mario Tennis Fever ofrece una experiencia más ligera y divertida para todas las edades.

Con opciones para todo tipo de gamers, este mes es ideal para renovar el catálogo digital y preparar el control.

Te puede interesar:
Así es el regreso de Leon a Resident Evil Requiem [VIDEO]
¡Prepárate! Resident Evil y Nioh 3 encabezan los estrenos de febrero

BCT

Resident Evil
Nioh 3
estrenos de febrero

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com