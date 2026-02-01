¡Prepárate! Resident Evil y Nioh 3 encabezan los estrenos de febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres fanático de los videojuegos, prepárate: febrero llega con títulos nuevos y esperados que abarcan desde el horror hasta la acción y el deporte.

De acuerdo con una publicación reciente de The Game Awards, los lanzamientos del mes incluyen franquicias reconocidas como Resident Evil y Nioh, además de propuestas frescas como Romeo is a Dead Man y Reanimal.

Fechas clave de lanzamientos: