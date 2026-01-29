Posible Regreso de los Tazos Sabritas de Pokémon para Mayo 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una filtración que ha encendido las redes sociales, ha comenzado a circular información sobre una posible nueva campaña de Tazos Sabritas de Pokémon para mayo de 2026, coincidiendo con el 30 aniversario de la icónica franquicia.

La noticia ha emocionado a los fans de Pokémon, quienes ya recuerdan con cariño las promociones pasadas de los tazos, un objeto coleccionable que fue un fenómeno en la cultura pop de México y otros países.

Filtraciones y Expectativa

La filtración proviene de varias publicaciones en redes sociales que incluyen imágenes con Pokémon como Pikachu y Gengar, lo que indica que la nueva colección de Tazos podría presentar estos y otros personajes populares.

Si se confirma la campaña, Sabritas podría estar haciendo un guiño a los 30 años de Pokémon, un acontecimiento importante para los fanáticos que han seguido la saga desde sus inicios.

Recordando el Fenómeno de los Tazos

La popularidad de los Tazos de Pokémon comenzó a principios de los 2000, cuando Sabritas lanzó estas pequeñas piezas coleccionables junto con sus productos. Fueron tan exitosos que rápidamente se convirtieron en un artículo indispensable para los jóvenes de esa época, quienes intercambiaban y coleccionaban los Tazos para completar sus sets. El regreso de esta promoción podría ser un homenaje perfecto al legado de Pokémon y a aquellos que crecieron con la franquicia.