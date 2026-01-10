Poppy Playtime 5 lanza nuevo tráiler y confirma fecha para PC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El terror vuelve a las pantallas con el anuncio oficial de Poppy Playtime: Chapter 5 – Broken Things, que ya tiene fecha de estreno confirmada para PC: será el próximo 18 de febrero de 2026.

El estudio desarrollador Mob Entertainment compartió un nuevo tráiler cinematográfico que deja ver parte de la historia y al siniestro protagonista del capítulo: El Prototipo, también conocido como Experimento 1006. Aunque no se le muestra por completo, el video revela sus extremidades metálicas mientras reconstruye juguetes antiguos en una mesa quirúrgica, en una escena tan inquietante como impactante.