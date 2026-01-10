Poppy Playtime 5 lanza nuevo tráiler y confirma fecha para PC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El terror vuelve a las pantallas con el anuncio oficial de Poppy Playtime: Chapter 5 – Broken Things, que ya tiene fecha de estreno confirmada para PC: será el próximo 18 de febrero de 2026.
El estudio desarrollador Mob Entertainment compartió un nuevo tráiler cinematográfico que deja ver parte de la historia y al siniestro protagonista del capítulo: El Prototipo, también conocido como Experimento 1006. Aunque no se le muestra por completo, el video revela sus extremidades metálicas mientras reconstruye juguetes antiguos en una mesa quirúrgica, en una escena tan inquietante como impactante.
Además del Prototipo, el adelanto muestra brevemente a uno de los muñecos de trapo que ya habían aparecido en entregas anteriores, ahora con un aspecto más terrorífico. Todo parece indicar que los jugadores se enfrentarán a un escenario más oscuro, cargado de nuevas amenazas, acertijos complejos y peligros ambientales dentro de la fábrica abandonada de Playtime Co.
El capítulo ha sido titulado “Broken Things” (Cosas rotas) y promete ser la culminación de la saga. Según el desarrollador, el lanzamiento para consolas como Nintendo Switch y Switch 2 llegará en los meses siguientes.
BCT