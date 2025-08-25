Pokémon GO subirá el nivel máximo hasta el 80 a partir de octubre 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Buenas noticias para los entrenadores! A partir del miércoles 15 de octubre de 2025, Pokémon GO permitirá subir de nivel hasta el 80, lo que marca una de las actualizaciones más grandes desde el lanzamiento del juego en 2016.

De acuerdo con el anuncio oficial de Niantic, el límite de nivel pasará de 50 a 80 y se realizará un reequilibrio en toda la curva de progreso, desde el nivel 1 hasta el 80, para que los jugadores puedan subir con mayor frecuencia.

Esta renovación traerá cambios en las investigaciones de progresión: las tareas de subida de nivel entre el 41 y el 50 serán eliminadas, mientras que se añadirán nuevas investigaciones especiales para quienes alcancen los niveles 71 a 80.

Entre las novedades más destacadas, los jugadores de nivel 70 en adelante tendrán mayores probabilidades de conseguir una amistad con suerte al interactuar con otros entrenadores. Además, se incrementarán las recompensas por subir de nivel, lo que incluye mayor capacidad de almacenamiento para Pokémon, objetos y regalos, junto con nuevos accesorios y artículos para el avatar que estarán disponibles a partir del nivel 25.

Niantic explicó que el cambio considerará la experiencia acumulada anteriormente, por lo que algunos entrenadores podrían subir automáticamente varios niveles el mismo 15 de octubre, recibiendo de inmediato las recompensas correspondientes. Ningún jugador perderá progreso ni bajará de nivel; sin embargo, la cantidad de puntos de experiencia necesarios para llegar al siguiente nivel podría variar respecto al sistema actual.

Con esta actualización, Pokémon GO busca revitalizar la experiencia de juego y motivar tanto a los veteranos como a los nuevos entrenadores a continuar explorando, capturando y conectando con la comunidad global. Niantic adelantó que en las próximas semanas se darán más detalles sobre los ajustes en el sistema y la progresión, con el fin de que todos los jugadores puedan prepararse antes de octubre.

RYE