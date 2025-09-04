Pokémon 3: El hechizo de los Unown se estrenará en YouTube el 5 de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La franquicia de Pokémon anunció que este viernes 5 de septiembre de 2025 se estrenará en plataformas digitales la película Pokémon 3: El hechizo de los Unown, una de las cintas más recordadas de la saga, protagonizada por Ash, Pikachu y el legendario Entei.
La información se dio a conocer a través de una transmisión en vivo anunciada en la página oficial de Pokémon en Facebook.
La película, estrenada originalmente en el año 2000, regresa con una nueva versión digital que podrá verse en todo el mundo. En la historia, una catástrofe de cristal azota a la ciudad de Greenfield, lo que obliga a Ash y sus amigos a enfrentarse a los misteriosos Unown y al legendario Entei, quien secuestra a la madre del protagonista.
El relato combina acción y misterio, mientras los jóvenes entrenadores descubren que el verdadero poder detrás de la amenaza se encuentra en una niña cuyo mundo de ensueño se convierte en pesadilla a causa de los Unown.
El evento de lanzamiento se transmitirá mañana a la 1:00 PM, con la participación de la comunidad de fans, quienes podrán revivir esta clásica aventura de Pokémon.
RYE