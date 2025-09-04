Pokémon 3: El hechizo de los Unown se estrenará en YouTube el 5 de septiembre

La información se dio a conocer a través de una transmisión en vivo anunciada en la página oficial de Pokémon en Facebook.

La película, estrenada originalmente en el año 2000, regresa con una nueva versión digital que podrá verse en todo el mundo. En la historia, una catástrofe de cristal azota a la ciudad de Greenfield, lo que obliga a Ash y sus amigos a enfrentarse a los misteriosos Unown y al legendario Entei, quien secuestra a la madre del protagonista.