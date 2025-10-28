Peli Las Guerreras K-Pop llega a los cines de Morelia sólo este fin

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fanáticos del K-Pop y la animación asiática tendrán una oportunidad única para disfrutar en la pantalla grande de K-Pop Demon Hunters, una cinta cargada de acción, música y estilo, que estará disponible solo por tres días, del 31 de octubre al 2 de noviembre, en algunos complejos de Cinépolis en Morelia.
La cadena de cines anunció que el filme se proyectará en las siguientes sedes:
🎬 Cinépolis Escala La Huerta
🎬 Cinépolis Escala Morelia
🎬 Cinépolis Espacio Las Américas
🎬 Cinépolis Morelia Centro
🎬 Cinépolis Morelia Río El Prado
🎬 Cinépolis Plaza Paseo Poniente VIP
La proyección forma parte de un evento especial de fin de semana, dirigido a los seguidores del fenómeno del pop coreano, quienes podrán ver a sus ídolos animados enfrentar criaturas demoníacas en medio de coreografías, luces y efectos visuales espectaculares.
"Es ahora o nunca", compartió Cinépolis en redes sociales al anunciar el evento, destacando que esta función limitada busca acercar propuestas distintas al público amante del K-Pop y la animación moderna.
La preventa de boletos ya está activa en la plataforma oficial de Cinépolis y se espera alta demanda, por lo que se recomienda adquirir entradas con anticipación.
Aquí los puedes comprar: Las Guerreras K-Pop
