Lo Kawaii

Peli Las Guerreras K-Pop llega a los cines de Morelia sólo este fin

Peli Las Guerreras K-Pop llega a los cines de Morelia sólo este fin
Netflix
Juan Carlos Martínez Samaguey
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fanáticos del K-Pop y la animación asiática tendrán una oportunidad única para disfrutar en la pantalla grande de K-Pop Demon Hunters, una cinta cargada de acción, música y estilo, que estará disponible solo por tres días, del 31 de octubre al 2 de noviembre, en algunos complejos de Cinépolis en Morelia.

Te puede interesar:
“The Darwin Incident” revela su primer tráiler; estreno, en 2026
Peli Las Guerreras K-Pop llega a los cines de Morelia sólo este fin

La cadena de cines anunció que el filme se proyectará en las siguientes sedes:

  • 🎬 Cinépolis Escala La Huerta

  • 🎬 Cinépolis Escala Morelia

  • 🎬 Cinépolis Espacio Las Américas

  • 🎬 Cinépolis Morelia Centro

  • 🎬 Cinépolis Morelia Río El Prado

  • 🎬 Cinépolis Plaza Paseo Poniente VIP

La proyección forma parte de un evento especial de fin de semana, dirigido a los seguidores del fenómeno del pop coreano, quienes podrán ver a sus ídolos animados enfrentar criaturas demoníacas en medio de coreografías, luces y efectos visuales espectaculares.

"Es ahora o nunca", compartió Cinépolis en redes sociales al anunciar el evento, destacando que esta función limitada busca acercar propuestas distintas al público amante del K-Pop y la animación moderna.

La preventa de boletos ya está activa en la plataforma oficial de Cinépolis y se espera alta demanda, por lo que se recomienda adquirir entradas con anticipación.

Aquí los puedes comprar: Las Guerreras K-Pop

RYE-

Las Guerreras K-Pop cines
Las Guerreras K-Pop en cines
Las Guerreras K-Pop Morelia

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com