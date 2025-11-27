Paty Azan, la voz de Cartman y Vicky, será invitada de honor en La Mole 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Mole Convention, uno de los eventos más esperados por los fanáticos del cómic, anime y cultura geek en México, confirmó a la actriz de doblaje Patricia Azan como una de sus invitadas de honor para su edición 2026, que celebrará el 30 aniversario del evento del 13 al 15 de marzo en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Con una destacada carrera en teatro, televisión y doblaje, Azan es conocida por prestar su voz a múltiples personajes emblemáticos de series animadas. Entre ellos, destacan Cartman, Kyle, Tweek y Red en South Park, así como Vicky en Los Padrinos Mágicos y varios personajes del anime My Hero Academia, como Kyoka Jiro, Himiko Toga, Recovery Girl e Inko Midoriya.

Además de su trabajo en español, la actriz también ha incursionado en el doblaje en inglés, participando en títulos como Migi & Dali y Rainbow Bubblegem. Uno de sus proyectos más recientes incluye su trabajo en la serie Villainous, donde interpreta a Bonnivet tanto en inglés como en español.

Durante La Mole 2026, los asistentes podrán interactuar con Azan a través de firmas, fotografías y grabaciones personalizadas. Los precios oficiales serán:

Firma: $200 MXN

Foto: $200 MXN

Audio o video: $400 MXN

Combo de firma + foto + audio/video: $600 MXN

La preventa para convivir con la actriz ya está disponible en línea a través del sitio oficial del evento.