Oshi no Ko revela opening y ending para su tercera temporada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La exitosa serie de anime Oshi no Ko presentó oficialmente el opening y ending que forman parte de su tercera temporada.

El tema de apertura (opening) lleva por nombre “TEST ME” y estará interpretado por la cantante CHANMINA, mientras que el tema de cierre (ending) será “Serenade”, a cargo del artista Natori.