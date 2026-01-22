Oshi no Ko revela opening y ending para su tercera temporada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La exitosa serie de anime Oshi no Ko presentó oficialmente el opening y ending que forman parte de su tercera temporada.
El tema de apertura (opening) lleva por nombre “TEST ME” y estará interpretado por la cantante CHANMINA, mientras que el tema de cierre (ending) será “Serenade”, a cargo del artista Natori.
Ambos videos musicales se publicaron en el canal oficial de YouTube de la franquicia.
La nueva temporada será transmitida por TOKYO MX y más de 36 estaciones japonesas, además de contar con emisión simultánea en la plataforma ABEMA, tanto en televisión terrestre como en línea. Para los fans mexicanos, la serie puede verse a través de Netflix.
En esta nueva entrega, la historia entra en una nueva etapa argumental, lo que ha generado gran expectativa entre la comunidad seguidora del anime en todo el mundo.
RYE-