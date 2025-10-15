One Punch Man decepciona en su regreso; primer episodio recibe fuertes críticas por su animación

Ante la oleada de opiniones negativas, el reconocido animador Vincent Chansard, quien ha colaborado en series como One Piece, ofreció una perspectiva que va más allá de los estudios de animación. Afirmó que los responsables de los problemas de calidad muchas veces no son los equipos creativos, sino el Comité de Producción, entidad que toma decisiones clave sobre plazos y presupuestos.

Chansard señaló que las presiones comerciales y los calendarios ajustados afectan directamente la ejecución técnica de animes de alto perfil. Sus declaraciones reavivan un debate constante dentro de la industria: la diferencia entre las expectativas del público y las condiciones reales en las que se trabaja para sacar adelante este tipo de proyectos.

Con solo un episodio disponible hasta el momento, los próximos lanzamientos definirán si One Punch Man logra superar este arranque accidentado y retomar el entusiasmo de su base de fans.

Con información de ANMO Sugoi y Somos Kudasai...

RYE-