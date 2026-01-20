ONE OR EIGHT presenta ‘GATHER’, su debut en formato miniálbum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El grupo ONE OR EIGHT anunció el lanzamiento de su primer miniálbum, titulado GATHER, el cual estará disponible a partir del 28 de enero de 2026.

Este proyecto representa el primer material discográfico del grupo en formato miniálbum y reúne una propuesta que combina energía urbana, sonido contemporáneo y una visión global, elementos que han definido el concepto artístico de ONE OR EIGHT desde su debut.

“GATHER” estará conformado por ocho canciones, entre ellas “TOKYO DRIFT”, tema principal del álbum, así como colaboraciones y tracks que reflejan distintas facetas del grupo, desde piezas de alto ritmo hasta canciones con un enfoque más melódico.