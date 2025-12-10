‘No sé si funcionará’: Kojima anticipa posible fracaso de su nuevo y extraño juego

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reconocido creador japonés Hideo Kojima ha vuelto a sorprender al mundo gamer con una declaración poco común: su próximo videojuego, titulado OD, es tan experimental que podría no gustar a nadie.

“Es algo completamente diferente. No puedo decir lo que es todavía. Este juego es algo que nunca se había hecho, pero con sistemas que ya conocíamos”, declaró Kojima a medios internacionales. “No sé si funcionará”, añadió sin rodeos.

A diferencia de títulos anteriores como Metal Gear Solid o Death Stranding, que si bien rompieron esquemas mantenían estructuras jugables reconocibles, en OD el objetivo es, según el propio Kojima, “cambiar el modelo de servicio desde cero”. Esto implica no solo un nuevo enfoque del género de terror, sino también una redefinición de cómo se experimenta y se consume un videojuego.

Anunciado en 2023, OD ha permanecido envuelto en un silencio estratégico. Solo se sabe que contará con la actuación de Sophia Lillis, Hunter Schafer, y la colaboración especial de Jordan Peele, director de cine conocido por películas como ¡Huye! y Nope, que han redefinido el terror contemporáneo.

Kojima ha descrito este proyecto como “un juego, una película y un nuevo medio de comunicación a la vez”. En sus propias palabras, no busca validación inmediata, sino provocar y desconcertar. OD, asegura, está lleno de pistas escondidas que los fans podrán descubrir al analizar repetidamente los tráilers.