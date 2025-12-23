Netflix ficha al director de ‘Chernobyl’ para la serie live-action de Assassin’s Creed

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La esperada adaptación live-action de Assassin’s Creed para Netflix da un paso clave en su desarrollo con la confirmación del director: Johan Renck, reconocido por su trabajo en la premiada miniserie ‘Chernobyl’, será el encargado de llevar la visión de Ubisoft a la pantalla chica.

El anuncio fue confirmado por el medio especializado Variety, que destaca el fichaje del cineasta sueco, ganador del Emmy, como un movimiento decisivo para consolidar la calidad del proyecto. Renck también ha dirigido capítulos de producciones como Breaking Bad, Vikings y The Walking Dead, lo que lo convierte en una elección natural para una historia cargada de acción, tensión histórica y dilemas morales.

La producción contará con los showrunners Roberto Patino (Westworld, Sons of Anarchy) y David Wiener (Halo), quienes buscan redimir la franquicia en el terreno audiovisual tras la criticada película de 2016 protagonizada por Michael Fassbender.

Aunque Netflix mantiene en secreto los detalles de la trama y la época histórica que abordará la serie, la sinopsis oficial confirma que se centrará en la clásica disputa entre dos facciones: una que busca controlar a la humanidad y otra que defiende el libre albedrío.

El elenco principal estará encabezado por Toby Wallace y Lola Petticrew, mientras que Zachary Hart y Laura Marcus formarán parte del reparto en roles secundarios. Con estos avances, el proyecto entra en fase avanzada de preproducción, lo que indica que el rodaje podría comenzar en 2025.

La serie se suma a la ola de adaptaciones de videojuegos impulsadas por grandes plataformas, como The Last of Us (HBO) o Fallout (Amazon), consolidando a los videojuegos como fuente principal de contenido para la industria audiovisual.

BCT