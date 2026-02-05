Netflix estrena en marzo “Un novio por suscripción”, con Jisoo de BLACKPINK

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fenómeno de los K-dramas continúa creciendo y este 2026 llega a Netflix una nueva historia romántica que promete conquistar al público: “Un novio por suscripción” (Monthly Boyfriend), serie surcoreana protagonizada por Jisoo, integrante del grupo BLACKPINK, y el actor Seo In-guk.

Con fecha de estreno programada para el 6 de marzo, la serie seguirá la vida de Seo Mi-rae, una joven profesional agotada por la rutina y el estrés laboral, quien decide recurrir a una aplicación de citas que le permite “suscribirse” a un novio digital.

Lo que inicia como un vínculo artificial, libre de compromiso, pronto empieza a cruzar las fronteras de lo virtual.

El drama contará con 10 episodios y está dirigido por Kim Jung-sik, cineasta reconocido por su trabajo en otras producciones exitosas como Strong Girl Nam-soon. La producción ha generado expectativa tanto por su elenco como por su planteamiento poco convencional sobre el amor y las relaciones modernas.

Aunque no está basada directamente en ningún libro, existe una novela en inglés con una premisa similar: The Boyfriend Subscription, de Steven Salvatore, centrada también en el tema del romance por contrato.