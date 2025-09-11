Muere Yu Meng Long, actor de Eternal Love, tras caer de un edificio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor y cantante chino Yu Meng Long, conocido por su participación en la serie Eternal Love: Un amor milenario, falleció este jueves 11 de septiembre a los 37 años tras caer de un edificio en Pekín.

La noticia fue confirmada por su estudio a través de un comunicado difundido en el portal Weibo, en el que se informó que la policía descartó cualquier indicio de atentado.

“Lamentamos informar que nuestro amado Menglong se cayó del piso de un edificio y esto le provocó la muerte, esperamos que esté descansando en paz y que sus fans y familia puedan ser fuertes”, señala el texto oficial.