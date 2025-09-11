Muere Yu Meng Long, actor de Eternal Love, tras caer de un edificio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor y cantante chino Yu Meng Long, conocido por su participación en la serie Eternal Love: Un amor milenario, falleció este jueves 11 de septiembre a los 37 años tras caer de un edificio en Pekín.
La noticia fue confirmada por su estudio a través de un comunicado difundido en el portal Weibo, en el que se informó que la policía descartó cualquier indicio de atentado.
“Lamentamos informar que nuestro amado Menglong se cayó del piso de un edificio y esto le provocó la muerte, esperamos que esté descansando en paz y que sus fans y familia puedan ser fuertes”, señala el texto oficial.
De acuerdo con medios locales, horas antes del accidente el actor cenó con un pequeño grupo de amigos cerca del lugar donde ocurrió el hecho. Posteriormente, se retiró a descansar y cerró la puerta de su habitación con llave, mientras sus acompañantes salieron.
Vecinos del área relataron que notaron la presencia de un cuerpo en el suelo y dieron aviso. Más tarde, los amigos del artista confirmaron que se trataba de Yu Meng Long al regresar del encuentro.
El también cantante había alcanzado gran popularidad con producciones como "La leyenda de la serpiente blanca" y "Eternal Love", además de incursionar en la música y programas de talento.
