Muere Tomomichi Nishimura, actor de voz de Naruto, Street Fighter y Ghibli

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo del anime y los videojuegos lamenta la pérdida de Tomomichi Nishimura, actor de doblaje japonés reconocido por dar voz a personajes emblemáticos en producciones como Naruto, Yu Yu Hakusho, Street Fighter, entre muchas otras. Su fallecimiento ocurrió el pasado 29 de noviembre de 2025, mientras se encontraba bajo tratamiento médico, informó su agencia Arts Vision.
De acuerdo con el comunicado, la despedida de Nishimura se llevó a cabo en una ceremonia familiar privada, lo que no ha impedido que millones de fans en todo el mundo expresen su dolor y respeto por quien dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento japonés.
Entre sus interpretaciones más destacadas se encuentra el papel de Ōnoki, el Tercer Tsuchikage en Naruto: Shippūden y Boruto: Naruto Next Generations, personaje al que dotó de autoridad, sabiduría y humanidad, convirtiéndolo en uno de los líderes más memorables de la saga.
También fue el narrador original de Yu Yu Hakusho, contribuyendo con su estilo firme y expresivo a la atmósfera épica de la serie. Participó en obras como Slam Dunk, Ultraman 80 y otras producciones tokusatsu que marcaron generaciones en Japón.
En el mundo de los videojuegos, Tomomichi Nishimura dejó su sello al interpretar a Akuma (Gouki) y M. Bison (Vega) en la franquicia Street Fighter, roles donde su tono grave y expresividad aportaron intensidad y carácter a estos personajes. También participó en títulos como Final Fantasy XIII-2 y Tales of Zestiria.
Su trayectoria también abarcó el cine animado, con colaboraciones en películas del afamado Studio Ghibli y las cintas de Patlabor dirigidas por Mamoru Oshii, lo que evidencia su versatilidad y profesionalismo dentro del medio.
El legado vocal de Tomomichi Nishimura será recordado por su capacidad de transmitir emociones complejas, su amplio rango interpretativo y su aporte a una industria que ha influido globalmente en el arte, la cultura pop y el entretenimiento.
BCT