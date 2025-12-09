Muere Tomomichi Nishimura, actor de voz de Naruto, Street Fighter y Ghibli

Entre sus interpretaciones más destacadas se encuentra el papel de Ōnoki, el Tercer Tsuchikage en Naruto: Shippūden y Boruto: Naruto Next Generations, personaje al que dotó de autoridad, sabiduría y humanidad, convirtiéndolo en uno de los líderes más memorables de la saga.

También fue el narrador original de Yu Yu Hakusho, contribuyendo con su estilo firme y expresivo a la atmósfera épica de la serie. Participó en obras como Slam Dunk, Ultraman 80 y otras producciones tokusatsu que marcaron generaciones en Japón.

En el mundo de los videojuegos, Tomomichi Nishimura dejó su sello al interpretar a Akuma (Gouki) y M. Bison (Vega) en la franquicia Street Fighter, roles donde su tono grave y expresividad aportaron intensidad y carácter a estos personajes. También participó en títulos como Final Fantasy XIII-2 y Tales of Zestiria.

Su trayectoria también abarcó el cine animado, con colaboraciones en películas del afamado Studio Ghibli y las cintas de Patlabor dirigidas por Mamoru Oshii, lo que evidencia su versatilidad y profesionalismo dentro del medio.

El legado vocal de Tomomichi Nishimura será recordado por su capacidad de transmitir emociones complejas, su amplio rango interpretativo y su aporte a una industria que ha influido globalmente en el arte, la cultura pop y el entretenimiento.

