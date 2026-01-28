Muere Kōzō Shioya, voz de Majin Buu en Dragon Ball Z, a los 70 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mundo del doblaje y los fanáticos de Dragon Ball Z han perdido a una de sus voces más queridas. A través de un comunicado oficial de la agencia Aoni Production, se dio a conocer el fallecimiento de Kōzō Shioya, actor de doblaje japonés reconocido por su icónica interpretación de Majin Buu en la serie Dragon Ball Z.
Shioya falleció el pasado 20 de enero de 2026, a la edad de 70 años, debido a una hemorragia cerebral, aunque la noticia se hizo pública en la madrugada del 28 de enero.
La agencia de talentos, en su mensaje, expresó su agradecimiento por el apoyo brindado a lo largo de la vida del actor, resaltando su legado en el mundo del doblaje.
El comunicado también señaló que el funeral se celebró en privado, conforme al deseo de la familia, con la presencia solo de familiares cercanos. Asimismo, se disculparon por la demora en la notificación del deceso.
Además de su participación en Dragon Ball Z, Kōzō Shioya dejó su huella en otros animes populares. Fue conocido por interpretar a personajes como Genzo en One Piece, Jigumo en Naruto, y Motokichi Kinuta en World Trigger, contribuyendo significativamente al crecimiento de estas historias con su talento único.
RYE-