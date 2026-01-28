Muere Kōzō Shioya, voz de Majin Buu en Dragon Ball Z, a los 70 años

La agencia de talentos, en su mensaje, expresó su agradecimiento por el apoyo brindado a lo largo de la vida del actor, resaltando su legado en el mundo del doblaje.

El comunicado también señaló que el funeral se celebró en privado, conforme al deseo de la familia, con la presencia solo de familiares cercanos. Asimismo, se disculparon por la demora en la notificación del deceso.

Más allá de Dragon Ball Z

Además de su participación en Dragon Ball Z, Kōzō Shioya dejó su huella en otros animes populares. Fue conocido por interpretar a personajes como Genzo en One Piece, Jigumo en Naruto, y Motokichi Kinuta en World Trigger, contribuyendo significativamente al crecimiento de estas historias con su talento único.