Muere Gentildonna, yegua campeona que inspiró a Uma Musume, en Japón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La yegua japonesa Gentildonna, considerada una de las más grandes figuras del hipismo internacional, falleció a los 16 años en Northern Farm, Hokkaido.

El deceso ocurrió el pasado 25 de noviembre, fecha simbólica en la que, años atrás, consiguió su primer triunfo en la prestigiosa Japan Cup.

Durante su carrera, Gentildonna dejó una marca imborrable en las pistas. En 2012 conquistó la Triple Corona de Potras de Japón, hazaña que la catapultó a la élite del deporte ecuestre. Fue también la primera en ganar dos ediciones consecutivas de la Japan Cup y brilló a nivel internacional con su victoria en la Dubai Sheema Classic de 2014.