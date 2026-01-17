¡MONSTA X vuelve a México! Dos conciertos imperdibles en CDMX y Monterrey

El jueves 4 de junio, el grupo se presentará en el Auditorio Nacional de la capital, considerado uno de los venues más emblemáticos de Latinoamérica. Dos días después, el sábado 6 de junio, MONSTA X actuará en el Escenario GNP Seguros de Monterrey, ofreciendo así una segunda fecha para sus fans en el norte del país.

Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 30 de enero a las 11:00 horas (CDMX), tanto en www.ticketmaster.com.mx.

Los boletos tendrán precios desde $1,290 hasta $11,990, con opciones como Super VIP Experience, que incluye soundcheck, photo card autografiada y acceso prioritario al merch, entre otros beneficios. También habrá rifas de pósters y discos autografiados para zonas preferentes.