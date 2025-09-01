Monsta X sorprende con su comeback y el tema “N the front”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras 4 años sin publicar material como grupo completo, la banda surcoreana Monsta X confirmó su regreso con el lanzamiento de su mini-álbum titulado “The X”, disponible en todas las plataformas digitales.

El proyecto incluye como tema principal la canción “N the front”, una propuesta fresca y pegajosa que combina ritmos intensos con el estilo característico de la agrupación.

El estreno ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes celebran la vuelta de los seis integrantes al escenario musical internacional.

Con este lanzamiento, el grupo busca iniciar una nueva etapa en su trayectoria musical, reforzando su identidad como grupo experimental dentro del K-pop.