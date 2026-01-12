¡MOA, TXT está de regreso en VR! ‘Heart Attack’ llega a México con regalos especiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El grupo surcoreano TOMORROW X TOGETHER (TXT), anunció el estreno en México de su segundo concierto en realidad virtual: TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT: HEART ATTACK.
El evento llegará a salas Cinemex a partir del 29 de enero de 2026, y los boletos estarán disponibles desde el 16 de enero tanto en taquillas físicas como en la página oficial de la cadena. Como parte de la experiencia, los asistentes podrán recibir beneficios coleccionables —como photocards oficiales— y algunos incluso tendrán la posibilidad de obtener una photocard especial y limitada, entregada de manera aleatoria, hasta agotar existencias.
Heart Attack es la segunda entrega de la saga de conciertos VR de TXT, tras el exitoso HYPERFOCUS, y representa una evolución técnica y visual en este formato inmersivo. El concierto fue desarrollado con el respaldo tecnológico de AMAZE, empresa especializada en experiencias inmersivas, que implementó motores de video con procesamiento de inteligencia artificial, gráficos generados con Unreal Engine, y efectos visuales de alta precisión.
Estreno en México: 29 de enero de 2026
Venta de boletos: A partir del 16 de enero en taquillas de Cinemex y en línea
Duración aproximada: 60 minutos
Incluye: Beneficios coleccionables (photocards, edición especial limitada)
Género: Concierto VR inmersivo
Más que un concierto grabado, Heart Attack es una propuesta cinematográfica y sensorial, diseñada para conectar directamente con el corazón de MOA, el fandom oficial de TOMORROW X TOGETHER. El formato VR aprovecha cada recurso técnico para intensificar la conexión emocional y generar una experiencia única, en donde la música se convierte en imagen, movimiento y cercanía.
Hasta el momento, no se han confirmado las ciudades o complejos donde TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK será proyectado en México. Sin embargo, tomando en cuenta la presentación anterior (HYPERFOCUS), que se exhibió en Cinemex Reforma 222 (Ciudad de México) y Cinemex Sania (Guadalajara), existe la posibilidad de que estos mismos recintos vuelvan a formar parte de la lista de sedes para esta segunda temporada.
