“Melodía de un amor secreto”, un romance que desafía el tiempo, llega a cines en octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 2 de octubre llegará a la cartelera mexicana Melodía de un amor secreto (título original Secret: Untold Melody), una película romántica-surcoreana que combina música, juventud y fantasía al explorar cómo el amor verdadero puede enfrentar las barreras del tiempo.

La cinta, dirigida por Seo Yoo-min, tiene como protagonistas a Doh Kyung-soo como Kim Yoo-jun, un talentoso pianista que tras una lesión en la muñeca regresa a Corea; Won Jin-ah como Yoo Jung-ah, una estudiante con un secreto; y Shin Ye-eun como Park In-hee, estudiante de violín que también se siente atraída por Yoo-jun.

Con una atmósfera nostálgica y narrativa sensible, el filme busca conquistar al público amante de las historias románticas, en especial de las que involucran música, melancolía y misterios emotivos.