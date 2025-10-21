Meisho Doto debuta en el servidor global de Umamusume: Pretty Derby

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 21 de octubre, los fans del popular videojuego Umamusume: Pretty Derby celebran la llegada de una nueva corredora al servidor global: Meisho Doto, quien debuta como parte de la nueva campaña Spotlight Scout.
La versión destacada de Meisho Doto, titulada "[Turbulent Blue]", estará disponible con tasa de aparición aumentada, junto con nuevas cartas de soporte SSR que incluyen a dos de las favoritas del anime:
[The Brightest Star in Japan!] Special Week
[Dream Big!] Tokai Teio
Durante este periodo de evento, los jugadores no solo tendrán mayor probabilidad de obtener a Meisho Doto, sino que además recibirán bonificaciones adicionales de Fragmentos de Estrella al conseguirla, incluso mediante puntos de intercambio.
Umamusume: Pretty Derby es un juego de simulación que combina mecánicas de entrenamiento, carreras y narrativa, basado en una franquicia de anime muy popular en Japón y entre comunidades internacionales.
La llegada de Meisho Doto ha generado gran expectativa entre los jugadores, quienes esperaban su liberación en el servidor global desde su aparición original en la versión japonesa.
RYE-