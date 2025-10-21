Meisho Doto debuta en el servidor global de Umamusume: Pretty Derby

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 21 de octubre, los fans del popular videojuego Umamusume: Pretty Derby celebran la llegada de una nueva corredora al servidor global: Meisho Doto, quien debuta como parte de la nueva campaña Spotlight Scout.

La versión destacada de Meisho Doto, titulada "[Turbulent Blue]", estará disponible con tasa de aparición aumentada, junto con nuevas cartas de soporte SSR que incluyen a dos de las favoritas del anime:

[The Brightest Star in Japan!] Special Week

[Dream Big!] Tokai Teio

Durante este periodo de evento, los jugadores no solo tendrán mayor probabilidad de obtener a Meisho Doto, sino que además recibirán bonificaciones adicionales de Fragmentos de Estrella al conseguirla, incluso mediante puntos de intercambio.