Lo Kawaii

Meisho Doto debuta en el servidor global de Umamusume: Pretty Derby

Meisho Doto debuta en el servidor global de Umamusume: Pretty Derby
umamusume.com
Juan Carlos Martínez Samaguey
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 21 de octubre, los fans del popular videojuego Umamusume: Pretty Derby celebran la llegada de una nueva corredora al servidor global: Meisho Doto, quien debuta como parte de la nueva campaña Spotlight Scout.

La versión destacada de Meisho Doto, titulada "[Turbulent Blue]", estará disponible con tasa de aparición aumentada, junto con nuevas cartas de soporte SSR que incluyen a dos de las favoritas del anime:

  • [The Brightest Star in Japan!] Special Week

  • [Dream Big!] Tokai Teio

Durante este periodo de evento, los jugadores no solo tendrán mayor probabilidad de obtener a Meisho Doto, sino que además recibirán bonificaciones adicionales de Fragmentos de Estrella al conseguirla, incluso mediante puntos de intercambio.

@soythalas Uma Musume Pretty Derby, el juego de carreras con CHICAS-CABALLO ahora es uno de los más jugados de STEAM 🤯🐴 #umamusume #umamusumeprettyderby #anime #horse ♬ sonido original - Soy Thalas

Umamusume: Pretty Derby es un juego de simulación que combina mecánicas de entrenamiento, carreras y narrativa, basado en una franquicia de anime muy popular en Japón y entre comunidades internacionales.

La llegada de Meisho Doto ha generado gran expectativa entre los jugadores, quienes esperaban su liberación en el servidor global desde su aparición original en la versión japonesa.

RYE-

Umamusume global
Meisho Doto
Pretty Derby

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com