Mazinger Z vuelve a la televisión y con él, los recuerdos de toda una generación

La información fue compartida a través de redes sociales del canal, donde se confirmó que la transmisión será de lunes a viernes a las 22:50 horas, permitiendo a nuevas generaciones y a los fans originales revivir las épicas batallas del joven piloto Koji Kabuto y su robot de súper aleación.

Conocida por haber dado origen al género de los mechas gigantes, la historia gira en torno a la lucha entre el bien y el mal, con emocionantes combates contra el malvado Dr. Hell y su ejército de bestias mecánicas.

El regreso de Mazinger Z promete no solo acción, sino también una buena dosis de nostalgia, ciencia y aventura, que durante décadas ha inspirado a otras producciones dentro del anime y la cultura pop.