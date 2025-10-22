¡Maomao regresa! The Apothecary Diaries tendrá nueva temporada y película

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fenómeno del anime The Apothecary Diaries (Kusuriya no Hitorigoto) sigue creciendo.

Esta semana se confirmó que la exitosa serie de drama histórico contará con una tercera temporada, la cual estará dividida en dos partes: la primera se estrenará en octubre de 2026 y la segunda llegará en abril de 2027.

Además, la franquicia se expandirá con su primera película animada, programada para estrenarse en diciembre de 2026, con una historia completamente original escrita por Natsu Hyūga, autora de las novelas ligeras en las que se basa el anime.

La serie ha cautivado a audiencias internacionales con su original ambientación en la corte imperial de un país ficticio de inspiración asiática, donde la joven protagonista, Maomao, pasa de ser una aprendiz de boticario a servir como dama de compañía tras demostrar sus habilidades médicas resolviendo casos misteriosos dentro del palacio.

Actualmente, el anime está disponible a través de Crunchyroll, que describe la historia como la transformación de una joven común en una figura clave dentro del entorno real, gracias a su ingenio, conocimiento de hierbas y deseo de descubrir la verdad detrás de las enfermedades que afectan a la nobleza.

Así se anunció: