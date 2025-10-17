Magic Knight Rayearth regresará en 2026 con serie y película

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una de las obras más queridas del estudio CLAMP, Magic Knight Rayearth, regresará a la televisión japonesa en 2026 a través de la cadena TV Asahi, según se confirmó esta semana.
A través de redes sociales y canales oficiales, también se liberó el primer teaser del esperado proyecto, en el que se puede ver la Torre de Tokio de fondo, sitio donde se conocieron las tres protagonistas: Hikaru, Umi y Fuu. La imagen simboliza el inicio de una historia cargada de magia y aventuras que promete "cambiar el destino", según se adelantó en el avance.
La producción incluirá una nueva película animada, cuyo lanzamiento está previsto junto a la emisión televisiva. Aunque no se han revelado más detalles sobre el elenco o el staff de animación, la expectativa entre los fans de la franquicia ha ido en aumento.
El manga original de Magic Knight Rayearth fue publicado entre 1993 y 1995, seguido por su segunda parte, Rayearth 2, entre 1995 y 1996, en la revista Nakayoshi de Kodansha. En total, se recopilaron seis volúmenes, que se convirtieron en un éxito tanto en Japón como en el extranjero.
Actualmente, Kodansha USA publica las versiones en inglés de ambas entregas, lo que ha mantenido vigente el interés por esta obra en distintas generaciones de lectores y espectadores.
