Magic Knight Rayearth regresará en 2026 con serie y película

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una de las obras más queridas del estudio CLAMP, Magic Knight Rayearth, regresará a la televisión japonesa en 2026 a través de la cadena TV Asahi, según se confirmó esta semana.

A través de redes sociales y canales oficiales, también se liberó el primer teaser del esperado proyecto, en el que se puede ver la Torre de Tokio de fondo, sitio donde se conocieron las tres protagonistas: Hikaru, Umi y Fuu. La imagen simboliza el inicio de una historia cargada de magia y aventuras que promete "cambiar el destino", según se adelantó en el avance.

La producción incluirá una nueva película animada, cuyo lanzamiento está previsto junto a la emisión televisiva. Aunque no se han revelado más detalles sobre el elenco o el staff de animación, la expectativa entre los fans de la franquicia ha ido en aumento.