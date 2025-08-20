¡Más K-dramas en TV abierta! Estrena “La esposa que quiero” este 25 de agosto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fenómeno de los dramas coreanos sigue llegando a la televisión mexicana. Este 25 de agosto a las 17:30 horas, Imagen Televisión estrenará “La esposa que quiero”, un nuevo K-drama que promete atrapar a la audiencia con una historia de amor, segundas oportunidades y dilemas del corazón.

La información fue compartida a través de las redes sociales del canal, donde se lanzó el promocional oficial del drama, que será transmitido de lunes a viernes.