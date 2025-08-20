¡Más K-dramas en TV abierta! Estrena “La esposa que quiero” este 25 de agosto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fenómeno de los dramas coreanos sigue llegando a la televisión mexicana. Este 25 de agosto a las 17:30 horas, Imagen Televisión estrenará “La esposa que quiero”, un nuevo K-drama que promete atrapar a la audiencia con una historia de amor, segundas oportunidades y dilemas del corazón.
La información fue compartida a través de las redes sociales del canal, donde se lanzó el promocional oficial del drama, que será transmitido de lunes a viernes.
En la trama, un hombre tendrá la oportunidad de reescribir su destino y corregir errores del pasado que lo alejaron de su verdadero amor. Sin embargo, pronto descubrirá que cambiar el rumbo de la vida también implica enfrentarse a consecuencias inesperadas.
Con una mezcla de romance, intriga y giros dramáticos, “La esposa que quiero” se suma al catálogo de producciones asiáticas que cada vez ganan mayor popularidad en la televisión mexicana.
RYE-