"Love Through a Prism": el nuevo anime romántico de la autora de Boys Over Flowers

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Netflix anunció que el próximo 15 de enero de 2026 se estrenará a nivel mundial Love Through a Prism, una serie de anime original desarrollada en colaboración con WIT Studio. La historia corre a cargo de Yoko Kamio, reconocida mangaka creadora de Boys Over Flowers (Hana Yori Dango), uno de los títulos más influyentes del género shojo.

La trama se desarrolla en Londres a inicios del siglo XX y sigue a Riri Ichijoin, una joven apasionada por la pintura que ingresa a la prestigiosa Academia de Arte Saint Thomas. Allí, bajo la presión de un ultimátum familiar, enfrentará rivalidades y vivirá un intenso romance que pondrá a prueba sus sueños y emociones.