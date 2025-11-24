Llegan k-dramas a Disney+ y eligen al guapísimo Hyun Bin para el estreno de "Made in Korea"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plataforma Disney+ anunció el estreno de Made in Korea, una serie surcoreana de drama político ambientada en los años 70, que llegará al catálogo global el próximo 24 de diciembre de 2025.

La historia, protagonizada por los reconocidos actores Hyun Bin y Jung Woo-sung, se sitúa en un periodo de tensiones sociales y cambios estructurales en Corea del Sur.

Hyun Bin interpreta a Baek Ki-tae, mientras que Jung Woo-sung da vida al fiscal Jang Geon-young, personajes que se enfrentan dentro de un sistema político marcado por la represión y la corrupción.

La producción está dirigida por Woo Min-ho, cineasta conocido por películas como Inside Men y The Drug King. Esta será su primera incursión en el formato de serie televisiva.

El proyecto forma parte de una ambiciosa estrategia de expansión de contenido asiático por parte de Disney+ y Hulu, apostando por narrativas locales con impacto internacional. De hecho, Made in Korea ya fue renovada para una segunda temporada, antes incluso de su estreno.

Además del reparto y dirección de alto perfil, la serie destaca por su recreación de época, desde vestuario hasta locaciones, lo que refuerza la tendencia de los llamados “K-dramas” por ofrecer calidad cinematográfica en televisión.

El estreno ha generado expectativa en redes sociales y foros especializados, donde se proyecta como una de las series más vistas en la temporada decembrina.