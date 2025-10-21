¡Llega el KPop a tus manos! Mattel y Hasbro revelan productos de KPop Demon Hunters

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fanáticos de la cultura KPop y las películas de acción pueden estar atentos a un nuevo lanzamiento emocionante. Mattel y Hasbro, dos gigantes del entretenimiento, se han unido con Netflix para traer la experiencia de KPop Demon Hunters a la vida real con una serie de productos licenciados de la franquicia.
Los primeros productos en llegar serán una colección de muñecas de moda inspiradas en los personajes de la película, las cuales estarán disponibles en un pack de tres muñecas según la página oficial de Mattel.
La oferta de productos de Mattel incluirá muñecas, figuras de acción, accesorios, coleccionables y juegos. A través de Mattel Creations, los fanáticos podrán acceder a actualizaciones de la colección. Por otro lado, Hasbro también lanzará peluches especiales, electrónicos juveniles y juegos de rol, incluido el popular Monopoly Deal: KPop Demon Hunters.
El universo de KPop Demon Hunters promete ofrecer a los fanáticos una forma divertida y nueva de interactuar con la música, los personajes y las historias de la película, tanto para jóvenes como para adultos. Con la distribución global de estos productos, las marcas están estableciendo un puente entre la música, el entretenimiento y los coleccionistas.
BCT