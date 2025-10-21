¡Llega el KPop a tus manos! Mattel y Hasbro revelan productos de KPop Demon Hunters

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fanáticos de la cultura KPop y las películas de acción pueden estar atentos a un nuevo lanzamiento emocionante. Mattel y Hasbro, dos gigantes del entretenimiento, se han unido con Netflix para traer la experiencia de KPop Demon Hunters a la vida real con una serie de productos licenciados de la franquicia.

Los primeros productos en llegar serán una colección de muñecas de moda inspiradas en los personajes de la película, las cuales estarán disponibles en un pack de tres muñecas según la página oficial de Mattel.